En Michoacán existe un caso sospechoso y otro probable de hepatitis aguda infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán existe un caso sospechoso y uno más probable de hepatitis aguda infantil y de origen desconocido informó el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elias Ibarra Torres.

En entrevista, el funcionario estatal apuntó que estos casos son en los municipios de Uruapan y Villa Jiménez en menores de 7 y tres años. Haciendo hincapié que actualmente no hay casos confirmados.

Explicó que el sospechoso es de su calidad así hasta que se determina que la infección no corresponde a los tipos de hepatitis a, b, c, d, e. Mientras que el probable es el que se determinó que no corresponde a ninguno de estos y es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (IDRE) que determina si corresponde a un caso de hepatitis infantil aguda grave y de origen desconocido.