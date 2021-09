En Michoacán de 10 donaciones, solo dos son post mortem o cadavéricas

“Era mi hijo más pequeño, el más ‘chiqueado’, dije no se me puede ir de las manos, todo mundo hacemos algo en la vida, te casas o tienes una profesión, él no tenía nada, no iba a dejar nada, se iba a terminar. Eso no puede ser posible, mi hijo tiene que trascender, tiene que seguir viviendo, la muerte no me lo va a llevar así porque sí, fue así que le pregunté a los doctores, que si no había en el hospital de Charo algo de donación, se quedaron con los ojos cuadrados. No es normal que una mamá dé los órganos de su hijo, pero una mamá que estaba tan aferrada y enamorada, no iba a soportar que su hijo se cremara o fuera a una tumba, sin hacer algo más bueno en su vida”, platicó en entrevista con MiMorelia.com.

En el marco del Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, la señora Claudia Abarca reconoce que anteriormente pensaba que para la donación era necesario que “te matarán”, pero cuando pasó lo de su hijo, los médicos le explicaron que solo se hacen en aquellas personas que son declaradas con muerte cerebral, por lo que ahora con su testimonio busca hacer conciencia en aquellos que viven una situación similar, sobre qué ”si las personas no quieren que se vaya su ser amado, donen. En este mundo solo pueden dar vida Dios y un donador; nadie más”.

Claudia admite que a siete años de la muerte de su hijo hay momentos en lo que se siente triste, pero le reconforta saber que tomó una de las decisiones “más fáciles de su vida, porque cuando amas tanto a alguien, lo que quieres es que siga viviendo”.

“Si yo no hubiera donado lo de Jorgito, no estaría ni platicando, no hablaría, sería muy amargada, muy loca, muy desesperada, muy resentida con la vida, yo creo que Dios me tocó y me dijo: Sabes qué, si quieres que tu hijo siga viviendo, del que estás tan enamorada, del que es tu bebé, es tu chiquito; no seas egoísta”, compartió.