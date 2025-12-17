En México, el 43.6 % de las personas adultas mayores tienen sobrepeso: LabDO

En 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, y este grupo poblacional habrá aumentado de mil millones en 2020 a mil cuatrocientos millones en 10 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se considera que envejecer de una mejor manera tiene que ver con el mantenimiento, a edades avanzadas, de las capacidades funcionales que hacen posible el bienestar de las personas y su interacción con el entorno.

Como menciona el doctor Julio Maset en un artículo publicado en el sitio especializado Cinfa: “No se trata solo de vivir más años, sino también de disfrutar de una calidad de vida adecuada y de continuar participando de manera activa en la vida social y familiar”. (2)

El National Institute on Aging, de Estados Unidos, afirma que elegir alimentos nutritivos puede proteger a las personas de ciertos problemas de salud a medida que envejecen e incluso mejorar la función cerebral.

Se ha comprobado que la dieta mediterránea (que incluye vegetales, frutas frescas, cereales integrales y grasas saludables, menos productos lácteos y más pescado que una dieta americana tradicional) tiene un impacto positivo en la salud, ya que las personas que siguen de cerca ese tipo de alimentación registran también un menor riesgo de muerte cardíaca súbita.

Además, médicos y nutriólogos recomiendan mantenerse activo, alimentarse bien, dormir lo suficiente, cuidar la salud mental, acudir a chequeos regularmente, interactuar con familiares y amigos, así como participar en actividades que se disfruten. (3)

