En jornadas gratuitas, esterilizan a más de 23 mil lomitos y michis en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la salud pública y el bienestar animal en todo el estado, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevó a cabo 108 jornadas de esterilización canina y felina durante el presente año, con un alcance de 23 mil 490 mascotas intervenidas.

Bajo una visión de justicia social, estas brigadas se desplegaron especialmente en localidades alejadas y comunidades de la Meseta Purépecha, garantizando que los habitantes de las zonas con mayor rezago tuvieran acceso gratuito a este servicio, sin necesidad de trasladarse a las grandes cabeceras municipales.