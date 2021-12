En estas fiestas, recomiendan tener empatía con personas que viven un duelo

Abundó que en estos casos cuando un miembro o varios miembros de la familia están todavía en duelo por la muerte de un ser querido, el círculo cercano debe mostrar empatía y apoyo a la persona, pero sin “censurar” el sentimiento que vive.

“En lo individual, debemos reconocer que nos estamos sintiendo mal, pero también es reconocer que la otra persona se puede sentir mal, por algo que tal vez no nos resuena a otros a nosotros, pero que es un sentimiento y lo tenemos que respetar. Probablemente, todos tenemos vivencias distintas, en una misma familia habrá a quien le duela más la partida de la abuela que a otro, eso no hace malo a uno u a otro”, señaló.

Por eso, recalcó que si en estas fiestas decembrinas un integrante de la familia por momentos se siente triste, es válido y necesario que se tome un momento dentro de la fiesta para poder asimilar su sentir, mientras que los seres queridos deben escuchar realmente para saber cómo es que la persona quiere que se le ayude.

Aunque en estas fechas decembrinas aumenta la depresión estacional, generada incluso por la disminución de luz solar y que es más frecuente en los jóvenes entre 18 y 30 años, Briseño González dijo que en el caso de Michoacán también influyen la realidad que vive en temas de inseguridad, porque esto genera un estrés emocional en las personas, por lo que también se recomienda acercarse a un especialista.

“Esta no es una situación de échale ganas, de cada quien decide, porque es algo completamente ajeno a una decisión o debilidad de carácter, porque muchas veces en las enfermedades mentales la gente considera que es una debilidad de carácter y no se acercan a pedir ayuda, porque piensan: ‘¿Cómo me puede pasar esto a mí, si yo soy fuerte?, que débil soy por no superar tal cosa’”, agregó.

SJS