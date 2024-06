Emite SSM recomendaciones para prevenir enfermedades gastrointestinales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante esta temporada de lluvias, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a consumir agua limpia y embotellada, con énfasis en aquellas zonas de riesgo a inundaciones, a efecto de prevenir enfermedades gastrointestinales.

Se recomienda conservar limpios patios y azoteas para evitar que en estos lugares se almacene agua que genere presencia de vectores transmisores del dengue y fauna nociva.

Limpiar desagües, canales, drenajes, tuberías y coladeras de manera permanente durante las lluvias, para no propiciar encharcamientos, al igual que no tirar basura en las calles, alcantarillas, para no obstruir drenajes que derive en inundaciones.