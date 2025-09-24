Emite Cofepris alerta sanitaria por falsificación de medicamento para la diabetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la falsificación y comercialización ilegal del medicamento Humalog® Mix 25® (insulina lispro / insulina lispro protamina), utilizados para el tratamiento de la diabetes.

Específicamente, se ha encontrado que la presentación de 100 UI/mL, suspensión inyectable en frasco ámpula de 10 mL, se vende en lotes que no son originales. La empresa Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., ha confirmado que estos lotes no fueron fabricados por ellos.

Los lotes identificados como falsificados son: D709739A, D711733A, D723069C, D669594A, D709740E, D711757C, D483156A y D513762C.

Estos productos representan un riesgo para la salud de la población, ya que no se garantiza su seguridad, calidad, eficacia ni estabilidad, al desconocerse las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

Se recomienda a la población abstenerse de adquirir o utilizar los productos Humalog® Mix 25® de los lotes mencionados. En caso de haberlos usado y presentar algún malestar o reacción adversa, reportarlo al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o a la plataforma VigiRam.

Para verificar la autenticidad del producto, puede contactar al titular del registro sanitario o consultar el Buscador Público de Registros Sanitarios de Cofepris en la página:

https://tramiteselectronicos02.cofepris.gob.mx/BuscadorPublicoRegistrosSanitarios/BusquedaRegistroSanitario.aspx

