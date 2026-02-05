Embarazo adolescente, el reto de salud pública y de equidad social en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desigualdad social, desconocimiento de información y violaciones persisten en Michoacán en cuanto al embarazo en adolescentes, tema que no solo se ve en la entidad, sino en todo el país.

El embarazo adolescente se mantiene como uno de los principales retos de salud pública y de equidad social en la entidad y el país; tan solo en el 2025, Michoacán cerró con 4 mil gestaciones en infancias y adolescencias entre los 10 y 19 años de edad, la mayoría de los casos entre los 15 a 19 años, puntualizó el coordinador estatal de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Francisco Adame Lara.

Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y las comunidades indígenas son considerados como foco rojo en el embarazo adolescente; la falta de desinformación y desconocimiento de que desde la primera relación sexual sin protección pueden embarazarse, asociado a violaciones o simplemente por usos y costumbres, es lo que se ve en las consultas de primera vez en los centros de salud. La mayoría llega al término y son contadas las que tienen un aborto seguro acorde a lo establecido en la ley.

"El último dato que tenemos es más o menos una prevalencia de poco más de 4 mil casos; son de primera vez en menores de 19 años. En términos para fines de salud son de 10 a los 19 años, prácticamente casi todos los casos son de 15 a 19", dijo.

En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el especialista enfatizó que los padres de familia juegan un papel importante en la vida de los adolescentes y son la ventana para informar sobre los cambios en los cuerpos, así como la vida sexual, aunado a lo que se debe proporcionar en las escuelas como parte de educación sexual.

Platicarles de los métodos anticonceptivos, así como de la planificación familiar, sin tabús ni trabas, resaltó, es sustancial para que los adolescentes puedan tener las herramientas y toda la información necesaria ante la toma de la decisión de empezar a tener una vida sexual activa.

"La educación viene desde casa y, de manera complementaria, con las instituciones educativas. El llamado es el apoyo, hablar de estos temas con los adolescentes, porque lo minimizan y ellos llegan a tener información que no es verídica", refirió.

Agregó que la Secretaría de Salud en Michoacán cuenta con servicios gratuitos para las y los adolescentes e, inclusive, pueden acceder a la información sin el acompañamiento de padres, madres o tutores o, en caso alguno, pueden acudir con algún familiar de confianza o solicitar a alguna dependencia como tutora.

