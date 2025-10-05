El vapeo no es inofensivo, SSM advierte sobre el riesgo de adicción y enfermedades crónicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El vapeo es una práctica que puede provocar el desarrollo de enfermedades crónicas y frecuentemente funciona como un primer paso hacia la adicción, advierte la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Esta práctica no es inofensiva y puede afectar gravemente la salud física con hemorragias nasales, tos, sinusitis, falta de aire, asma, dolor de cabeza, náuseas, irritación en los ojos, nariz y garganta hasta daños en los órganos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, arterosclerosis e infartos al corazón.

Además de resequedad en la piel de la nariz debido al propilenglicol, un componente químico presente en los líquidos de estos productos, esta sustancia, al deshidratar las membranas mucosas de los senos nasales, puede causar irritación y sequedad. Además, existen estudios que sugieren una posible relación con ciertos tipos de cáncer.