El sedentarismo, una práctica de alto riesgo: LabDO

Fuentes:

1.- Association of Sedentary Behavior With Cancer Mortality in Middle-aged and Older US Adults.

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2767093

2.- Three weeks of interrupting sitting lowers fasting glucose and glycemic variability, but not glucose tolerance, in free-living women and men with obesity | American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.00599.2020

3.- Resultados del Módulo de Práctica Deportiva 2020. Comunicado de Prensa, Enero 2021.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/mopradef2020.pdf

4.- What is Sedentary Behaviour?. The Sedentary Behaviour Research Network (SBRN).

https://www.sedentarybehaviour.org/what-is-sedentary-behaviour/

5.- Sedentary behaviors and risk of depression: a meta-analysis of prospective studies. Yuchai Huang, Liqing Li, Yong Gan, Chao Wang, Heng Jiang, Shiyi Cao & Zuxun Lu. Translational Psychiatry. volume 10, Article number: 26 (2020). https://www.nature.com/articles/s41398-020-0715-z

6.- Directrices de la OMS sobre la actividad física, el comportamiento sedentario y el sueño para menores de 5 años. 2019. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51805/9789275321836_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y

RPO