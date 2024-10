"El Poder de la Mente": reconocido naturista de México cura enfermedades “desde raíz” y promueve prevención de suicidio

Prevención del Suicidio:

La época de fin de año (octubre, noviembre y diciembre) es crítica para la salud mental. El Dr. Longoria enfatiza la importancia de:

- Reconocer señales de alerta (cambios de humor, aislamiento, etc.)

- Buscar ayuda profesional

- Practicar auto-cuidado y mindfulness

- Fomentar un entorno de apoyo y comprensión

El especialista ofrece la garantía de que si el paciente no sana en el tiempo que dictó el diagnóstico, se reembolsa el pago de todos los servicios de manera íntegra.

Acerca del Dr. Víctor Longoria Camarena:

- Médico Naturopata, Manna University

- Doctorado y Postgrado en Hipnosis Clínica

- Maestría en Hipnosis Clínica, The National Board of Professional and Ethical Standards

- Certificaciones:

- Banda Gástrica Virtual, Instituto Scharousky

- Hipnosis Clínica Reparadora, Buenos Aires, Argentina

- Anestesia y Analgesia en Hipnosis Clínica, Facultad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba

- Instructor de Hipnosis Clínica, The National Board of Professional and Ethical Standards

- Coach en Programación Neurolingüística, Royal Institute of Technology

- Conferencista en desarrollo humano, integral y empresarial

- Psicoterapeuta

- Director de:

- Instituto de Hipnoterapia Clínica Longoria Internacional

- Clínica de Hipnoterapia Fresno Longoria Natural Forever

- Clínica de Hipnoterapia Morelia Longoria Natural Forever

- Clínica de Hipnoterapia Querétaro Longoria Natural Forever

Contacto:

- Correo electrónico: vlongoria9@gmail.com

-Teléfono: 443-115-4495

-Domicilio: Calle Pino Suárez #30, planta alta, col. Centro.