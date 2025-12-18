El peso de la anticoncepción; mujeres pagan el costo de la salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de los avances médicos y tecnológicos, la anticoncepción sigue siendo una responsabilidad que recae, casi en su totalidad, sobre las mujeres. Mientras que existen más de 20 métodos anticonceptivos, solo dos (preservativo y vasectomía) están diseñados para hombres. Esto deja a las mujeres con pocas opciones, muchas de las cuales vienen acompañadas de efectos secundarios graves que afectan su salud física y emocional.

Según datos recientes, aproximadamente el 35% de las mujeres que utilizan anticonceptivos hormonales han experimentado al menos una lesión o efectos secundarios. Estos efectos pueden ser desde dolores severos y alteraciones en el estado de ánimo, hasta problemas más graves, como la formación de tumores cerebrales, un riesgo que no fue advertido a tiempo a las usuarias del anticonceptivo Depo Provera.

Este anticonceptivo, que se utiliza en forma de inyección para evitar la liberación de óvulos, está siendo demandado por miles de mujeres en Estados Unidos debido a los riesgos de tumores cerebrales derivados de su uso prolongado. A pesar de las demandas y las advertencias, el fármaco sigue comercializándose, y las autoridades sanitarias en México insisten en que no causa cáncer ni anemia. Sin embargo, advierten de efectos secundarios comunes como náuseas, cambios menstruales y dolor de cabeza, efectos que muchas veces son minimizados por las autoridades y médicos.

Otro aspecto crítico es la falta de información y el seguimiento adecuado a las mujeres que utilizan anticonceptivos. Muchas veces, los efectos secundarios son minimizados por profesionales de la salud, lo que lleva a las mujeres a no buscar alternativas hasta que los síntomas sean insoportables.

En México, además de las advertencias sobre los anticonceptivos falsificados, las autoridades han aprobado recientemente nuevos fármacos como Drovelis, un anticonceptivo hormonal que promete no solo prevenir embarazos, sino también tratar problemas hormonales como el acné, la seborrea y la alopecia androgénica. Sin embargo, la aprobación de nuevos anticonceptivos no elimina el problema de los efectos secundarios, que siguen siendo una preocupación central.