El desayuno que cuida tu corazón y tu digestión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mundo cada vez más acelerado, elegir un desayuno saludable puede marcar la diferencia. La combinación de yogur natural con avena no solo es deliciosa, sino que ofrece múltiples beneficios para la salud digestiva, cardiovascular y metabólica.

La mezcla aporta una combinación equilibrada de proteínas, fibra y probióticos. Mientras que el yogur natural destaca por su alto contenido de calcio y microorganismos benéficos, la avena aporta fibra soluble, especialmente betaglucanos, que ayudan a mantener el colesterol bajo control y promueven una mejor digestión.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la avena ha sido durante siglos un pilar en la alimentación de distintas culturas, gracias a sus propiedades nutritivas.

Esta combinación no solo fortalece la flora intestinal, sino que también estabiliza los niveles de azúcar en sangre, lo cual resulta esencial para prevenir antojos y evitar el consumo excesivo de calorías durante el día.

Los beneficios no terminan ahí: el calcio y el potasio del yogur ayudan a regular la presión arterial, mientras que la energía de liberación lenta de la avena mantiene al cuerpo activo por más tiempo, evitando caídas energéticas en la mañana.