El cáncer también se combate desde la báscula, revelan estudios recientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevas investigaciones científicas revelan que bajar de peso no solo mejora la salud metabólica, sino que también podría reducir significativamente el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, particularmente en personas mayores de 50 años.

Esta conclusión surge del creciente interés de la comunidad médica por los llamados agonistas del receptor GLP-1, fármacos que inicialmente fueron diseñados para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que actualmente se usan ampliamente en terapias contra la obesidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades crónicas, incluido el cáncer. A ello se suma información del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos, que vincula el exceso de peso con al menos 13 tipos de cáncer, los cuales representan cerca del 40 % de los diagnósticos oncológicos anuales en ese país.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que el sobrepeso prolongado provoca inflamación crónica, aumento de los niveles de insulina y desajustes hormonales, condiciones que pueden favorecer el crecimiento de células tumorales.

Además, se estima que más del 90 % de los cánceres relacionados con la obesidad se diagnostican en personas mayores de 50 años. En mujeres, el cáncer de mama posmenopáusico es el más común; en hombres, lo es el cáncer colorrectal.

Los estudios señalan que perder entre un 10 % y un 20 % del peso corporal con ayuda de medicamentos GLP-1 podría reducir marcadamente el riesgo de padecer los siguientes tipos de cáncer: