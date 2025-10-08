Dulzor sin calorías

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Los edulcorantes bajos en calorías o sin calorías (EBCSC) son ingredientes de sabor dulce que se utilizan para dar el dulzor deseado a alimentos y bebidas, pero aportando muy poca o ninguna energía al producto final.

Los más conocidos y utilizados son el acesulfame potásico, aspartame, ciclamato, sacarina, sucralosa y glucósidos de esteviol, que tienen mucho en común, pero se diferencian por perfil de sabor, potencia edulcorante, metabolismo y propiedades técnicas.

La seguridad de los EBCSC ha sido evaluada constantemente por organismos reguladores de diversos países, a través de un conjunto de pruebas y estudios científicos que han concluido que estos sustitutos de azúcar, consumidos dentro de los parámetros autorizados, pueden ser de gran ayuda para las personas con sobrepeso, obesidad o diabetes que necesitan gestionar su ingesta de carbohidratos. (1)

Asimismo, una publicación de la Federación Mexicana de Diabetes, consultada por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO), señala que los EBCSC sí representan una alternativa segura como parte de una alimentación adecuada y pueden apoyar en programas de reducción y mantenimiento de peso, dentro de un estilo de vida saludable. (2)

Sin embargo, cabe destacar que dichos productos no son “varitas mágicas” que produzcan pérdidas de peso por sí solos, pues su impacto dependerá de la cantidad de azúcares y calorías reemplazados en la dieta mediante el uso de estos ingredientes.

Ante un panorama global en el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que, en el año 2022, había aproximadamente 2,500 millones de adultos de 18 años o más con sobrepeso u obesidad, los EBCSC son herramientas que han demostrado su utilidad para reducir la ingesta calórica de manera puntual y ayudar a miles de personas que padecen estas enfermedades multifactoriales.