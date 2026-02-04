Salud

¿Duermes mal? Podrías estar afectando tu salud hormonal

Especialistas alertan sobre el vínculo entre mal sueño y cáncer
Dormir mal afecta la reparación celular y el sistema inmune
Dormir mal afecta la reparación celular y el sistema inmuneESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir mal no solo provoca cansancio o irritabilidad, también puede incrementar el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. Así lo advierten especialistas en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer semestre de 2025, más de 47 mil personas en México fallecieron a consecuencia de tumores malignos, lo que posiciona al cáncer como la tercera causa de muerte en el país, solo detrás de las enfermedades del corazón y la diabetes.

Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, el cuerpo no puede regular la inflamación, reparar el ADN ni fortalecer el sistema inmunológico, lo cual favorece procesos celulares anormales.

Según investigaciones, dormir pocas horas o hacerlo en horarios irregulares se ha vinculado con un mayor riesgo de desarrollar:

  • Cáncer de estómago

  • Cáncer de colon

  • Cáncer de páncreas

  • Cáncer de hígado

  • Cáncer de esófago

  • Cáncer de vesícula biliar

  • Cáncer de mama

  • Cáncer endometrial

Personas que trabajan en turnos nocturnos están más expuestas a desarrollar enfermedades oncológicas, debido a la alteración del reloj biológico y la exposición a luz artificial durante la noche, lo que suprime la producción natural de melatonina.

Dormir bien no garantiza evitar el cáncer, pero dormir mal sí puede incrementar el riesgo. Por ello, especialistas recomiendan para mejorar la calidad del sueño:

  • Establecer horarios regulares para dormir y despertar.

  • Evitar el uso de pantallas antes de dormir, ya que la luz azul inhibe la liberación natural de melatonina.

  • Disminuir el consumo de alcohol y tabaco, sustancias que afectan la calidad del sueño y su función reparadora.

Te puede interesar:
Cáncer de mama y próstata, principales causas de muerte por tumores en adultos mayores: Inegi
Dormir mal afecta la reparación celular y el sistema inmune

RPO

Cáncer
Sueño

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com