¿Duermes mal? Podrías estar afectando tu salud hormonal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir mal no solo provoca cansancio o irritabilidad, también puede incrementar el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. Así lo advierten especialistas en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer semestre de 2025, más de 47 mil personas en México fallecieron a consecuencia de tumores malignos, lo que posiciona al cáncer como la tercera causa de muerte en el país, solo detrás de las enfermedades del corazón y la diabetes.
Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, el cuerpo no puede regular la inflamación, reparar el ADN ni fortalecer el sistema inmunológico, lo cual favorece procesos celulares anormales.
Cáncer de estómago
Cáncer de colon
Cáncer de páncreas
Cáncer de hígado
Cáncer de esófago
Cáncer de vesícula biliar
Cáncer de mama
Cáncer endometrial
Personas que trabajan en turnos nocturnos están más expuestas a desarrollar enfermedades oncológicas, debido a la alteración del reloj biológico y la exposición a luz artificial durante la noche, lo que suprime la producción natural de melatonina.
Establecer horarios regulares para dormir y despertar.
Evitar el uso de pantallas antes de dormir, ya que la luz azul inhibe la liberación natural de melatonina.
Disminuir el consumo de alcohol y tabaco, sustancias que afectan la calidad del sueño y su función reparadora.
