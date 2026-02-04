¿Duermes mal? Podrías estar afectando tu salud hormonal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dormir mal no solo provoca cansancio o irritabilidad, también puede incrementar el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer. Así lo advierten especialistas en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer semestre de 2025, más de 47 mil personas en México fallecieron a consecuencia de tumores malignos, lo que posiciona al cáncer como la tercera causa de muerte en el país, solo detrás de las enfermedades del corazón y la diabetes.

Cuando el sueño es insuficiente o de mala calidad, el cuerpo no puede regular la inflamación, reparar el ADN ni fortalecer el sistema inmunológico, lo cual favorece procesos celulares anormales.