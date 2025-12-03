Dr. Simi te ayuda si te sientes mal: así puedes chatear gratis con un psicólogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En momentos de crisis emocional, contar con apoyo profesional y accesible puede hacer la diferencia, un apoyo como el que ofrece el Dr. Simi.

El Centro SIMI de Salud Emocional (SIMISAE) pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de atención psicológica, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

A través de su plataforma digital y diversos canales de contacto, el centro ofrece acompañamiento psicológico con especialistas capacitados para atender de forma empática, sin juicios y con confidencialidad garantizada.

Este servicio está dirigido a todas las personas que enfrenten ansiedad, estrés, tristeza o simplemente necesiten ser escuchadas.