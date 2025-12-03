Dr. Simi te ayuda si te sientes mal: así puedes chatear gratis con un psicólogo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En momentos de crisis emocional, contar con apoyo profesional y accesible puede hacer la diferencia, un apoyo como el que ofrece el Dr. Simi.
El Centro SIMI de Salud Emocional (SIMISAE) pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de atención psicológica, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
A través de su plataforma digital y diversos canales de contacto, el centro ofrece acompañamiento psicológico con especialistas capacitados para atender de forma empática, sin juicios y con confidencialidad garantizada.
Este servicio está dirigido a todas las personas que enfrenten ansiedad, estrés, tristeza o simplemente necesiten ser escuchadas.
Quienes requieran apoyo pueden comunicarse mediante los siguientes medios:
🌐 Chat en línea: www.simisae.com.mx
📲 WhatsApp: https://wa.link/3hkuym
☎️ Línea telefónica: 800 911 32 32
Con el mensaje “Ser feliz sí se puede”, el Centro SIMI de Salud Emocional reiteró en sus redes sociales su compromiso con el bienestar emocional, especialmente en contextos donde muchas personas no tienen acceso inmediato a servicios profesionales de salud mental.
