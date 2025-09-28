Donación de órganos avanza en Michoacán; IMSS alcanza 68% de aceptación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Poco a poco ha ido avanzando la aceptación a donar órganos y tejido, resaltó la coordinadora hospitalaria de Donación con Fines de Trasplante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Griselda García Gamiño, al precisar que, de realizarse de dos a tres donaciones en 2014, hoy se encuentra en el 68 por ciento.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que la lista de espera nacional ha ido abatiéndose: de estar en 2014 con 22 mil mexicanos en espera de un órgano y tejido, hoy son menos de 20 mil pacientes. El riñón y la córnea son los de mayor demanda, seguidos del hígado, con 300 casos nacionales, y 20 más de corazón.
En el Seguro Social en Michoacán se han realizado 70 trasplantes de córnea y 58 de riñón en los últimos 11 años. En este 2025 van 27 trasplantes de córnea.
"La donación es un acto generosísimo de hermandad entre los seres humanos, no hay un acto tan generoso como la donación de órganos”, dijo.
García Gamiño invitó a la población a decir en vida si su deseo es ser donador de órganos y tejidos, toda vez que muchas vidas pueden salvarse ante cualquier circunstancia.
rmr