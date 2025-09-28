Donación de órganos avanza en Michoacán; IMSS alcanza 68% de aceptación

En el Seguro Social en Michoacán se han realizado 70 trasplantes de córnea y 58 de riñón en los últimos 11 años. En este 2025 van 27 trasplantes de córnea.

"La donación es un acto generosísimo de hermandad entre los seres humanos, no hay un acto tan generoso como la donación de órganos”, dijo.

García Gamiño invitó a la población a decir en vida si su deseo es ser donador de órganos y tejidos, toda vez que muchas vidas pueden salvarse ante cualquier circunstancia.

rmr