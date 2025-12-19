Director del ISSSTE realiza visita sorpresa al Hospital de Alta Especialidad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó el Hospital Regional / Hospital Alta Especialidad de Morelia (HR/HAE), Michoacán, con el objetivo de constatar de forma directa el trato y los servicios que reciben las y los derechohabientes.
“Estando en Michoacán, también realicé una visita sorpresa al Hospital Regional de Alta Especialidad de Morelia del @ISSSTE_mx, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Pasé a las áreas de farmacia, hemodinamia, imagenología, quimioterapia, cocina y lo que fue el piso COVID. Platiqué con la derechohabiencia y escuché a la base trabajadora”, compartió en redes sociales.
Acompañado por los directores de la Oficina de Representación y de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, José Rodrigo Ávila Carrasco y Juan Gerardo López Hernández, respectivamente, el director del ISSSTE acudió a la farmacia del nosocomio ubicado en la localidad de Atapaneo, donde comprobó el abastecimiento de medicamentos.
Posteriormente, recorrió el tercer piso del hospital y el área de quimioterapia, donde personal expresó su reconocimiento por las acciones implementadas para fortalecer los servicios médicos, así como por la visita del titular del Instituto.
Finalmente, el director general del ISSSTE visitó el servicio de alimentación, cuyo personal le planteó la actualización de áreas, como la de preparación, limpieza y cocina.
Martí Batres fue recibido por la directora del HR/HAE de Morelia, Miriam Nicté Camacho Carrasco, quien le agradeció su visita, tras inaugurar el primer consultorio de los 33 que el ISSSTE abrirá como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Con estas acciones, el ISSSTE refrenda el compromiso de garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, con atención humana, digna y oportuna para la derechohabiencia de Michoacán, y de las entidades que atiende este hospital.
