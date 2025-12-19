Director del ISSSTE realiza visita sorpresa al Hospital de Alta Especialidad en Morelia

Acompañado por los directores de la Oficina de Representación y de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, José Rodrigo Ávila Carrasco y Juan Gerardo López Hernández, respectivamente, el director del ISSSTE acudió a la farmacia del nosocomio ubicado en la localidad de Atapaneo, donde comprobó el abastecimiento de medicamentos.

Posteriormente, recorrió el tercer piso del hospital y el área de quimioterapia, donde personal expresó su reconocimiento por las acciones implementadas para fortalecer los servicios médicos, así como por la visita del titular del Instituto.