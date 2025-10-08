Diarrea, fiebre y vómito; el peligro oculto tras el pollo crudo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lavar el pollo antes de cocinarlo podría parecer una práctica higiénica, pero en realidad representa un riesgo severo para la salud. Expertos advierten que esta costumbre, arraigada en la mayoría de los hogares, favorece la propagación de bacterias peligrosas como Campylobacter jejuni, Salmonella y Staphylococcus aureus.

El enjuagar el pollo bajo el grifo, las gotas de agua pueden salpicar hasta un metro de distancia, contaminando utensilios, trapos, frutas o verduras. Este fenómeno, conocido como contaminación cruzada, es una de las principales causas de intoxicaciones alimentarias domésticas.

El pollo es uno de los principales portadores de Campylobacter jejuni, una bacteria que habita en el tracto digestivo de las aves sin afectarlas, pero que en humanos puede causar infecciones intestinales severas.