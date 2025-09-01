Detectar a tiempo salva vidas: habrá jornada de mastografías este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Salud “Juan Manuel González Urueña” invita a mujeres morelianas a participar en una jornada gratuita de mastografías, que se realizará este jueves 4 de septiembre en la Plaza del Carmen, frente a las instalaciones del centro de salud.

La jornada tendrá un horario continuo de 9:00 a 18:00 horas y está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años. Esta iniciativa busca fomentar la detección oportuna del cáncer de mama en la capital michoacana.

Entre los requisitos para participar se encuentran: