Detectar a tiempo salva vidas: habrá jornada de mastografías este jueves en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Salud “Juan Manuel González Urueña” invita a mujeres morelianas a participar en una jornada gratuita de mastografías, que se realizará este jueves 4 de septiembre en la Plaza del Carmen, frente a las instalaciones del centro de salud.
La jornada tendrá un horario continuo de 9:00 a 18:00 horas y está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años. Esta iniciativa busca fomentar la detección oportuna del cáncer de mama en la capital michoacana.
Entre los requisitos para participar se encuentran:
No aplicarse desodorante, perfume, crema ni talco el día del estudio.
Acudir con ropa cómoda de dos piezas.
Presentar una identificación oficial (INE).
No es necesario acudir en ayuno.
Para agendar una cita, las interesadas pueden comunicarse al número 44 34 33 93 69, con la Dra. Citlali Rangel.
