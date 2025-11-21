Detectan sustancias peligrosas en productos Unavy y Umovy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la alerta emitida respecto a los productos Unavy y Umovy (ácido hialurónico), comercializados en internet y que representan un riesgo para la salud.

Estos productos contienen sustancias farmacológicas no declaradas, como dexametasona, diclofenaco y omeprazol, detectadas por la FDA y confirmadas por Cofepris mediante análisis. Al no informar sus verdaderos ingredientes, pueden causar efectos secundarios graves e interacciones peligrosas.

Para proteger tu salud, se recomienda a la población no comprar, usar ni recomendar estos productos. También se exhorta a evitar consumir cualquier suplemento que prometa aliviar dolores sin contar con el registro sanitario respectivo, y a denunciar su venta en la plataforma oficial de Cofepris. En caso de haberlo ingerido y presentar dolor o cualquier molestia, es importante acudir con personal médico calificado.

Ante dicha alerta, la Cofepris continuará realizando vigilancia y control sanitario para evitar la comercialización y distribución de productos que no cumplan con la normatividad vigente. De identificarse nuevos riesgos, se informará oportunamente a la población.