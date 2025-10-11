Despliega SSM unidades móviles de mastografía en 12 municipios

El 15 de octubre otra unidad operará en la plaza principal de Lagunillas; el 16 se brindará atención a michoacanas de Tarímbaro y Jungapeo; los días 16 y 17 en La Piedad, en la plaza principal. Se finaliza el día 17 con la atención para mujeres en la plaza del Carmen de Morelia y en el Jardín principal de Zitácuaro.