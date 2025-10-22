Desde el Senado se construye un nuevo modelo de bienestar: José Manuel Cruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, dijo que desde la Cámara Alta del Congreso de la Unión se trabaja para mejorar el sistema de salud en el país, garantizar el abasto de medicamento y acercar la atención médica a todas las comunidades que lo requieran.

Durante su visita a la capital michoacana para acompañar al senador Raúl Morón Orozco durante la presentación de su primer informe legislativo, Cruz Castellanos destacó el trabajo de su compañero en la Cámara Alta, a quien reconoció por su compromiso con las causas sociales y por ser una de las figuras más sólidas de la llamada Cuarta Transformación.

El legislador chiapaneco calificó el informe de Morón como un reflejo del avance legislativo alcanzado durante la actual legislatura, en la que se han impulsado reformas fundamentales para la consolidación del proyecto transformador. “Raúl Morón es un hombre de territorio y de principios, con una trayectoria de izquierda que respalda con hechos”, señaló.

El senador Cruz destacó también los resultados obtenidos en la Comisión de Salud, la más grande del Senado, integrada por veinte legisladores. Explicó que una de las principales iniciativas aprobadas recientemente es la que promueve el autocuidado y la prevención como ejes centrales del sistema de salud, con el objetivo de reducir enfermedades y fortalecer la atención médica desde los hogares.

Asimismo, dijo que el Senado trabaja en tres frentes prioritarios: mejorar la infraestructura y equipamiento hospitalario, garantizar el abasto de medicamentos e insumos, y acercar los servicios médicos a las zonas rurales y marginadas. “No se trata solo de atender la enfermedad, sino de evitarla; la prevención es la base de un sistema de salud fuerte y universal”, puntualizó.

Finalmente, Cruz Castellanos reafirmó su respaldo a Raúl Morón y aseguró que el trabajo conjunto de ambos senadores fortalece el proyecto de la Cuarta Transformación. Dijo que el Senado avanza hacia un nuevo modelo de bienestar bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. "Vamos por buen camino —concluyó—, con una visión de salud y justicia social que responde a las necesidades reales del pueblo de México".

rmr