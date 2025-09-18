Descubre la hierba que alivia la gastritis y úlceras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con raíces en la sabiduría ancestral de los pueblos guaraníes, la congorosa (Maytenus ilicifolia) emerge como una planta medicinal de gran interés por sus beneficios en la salud digestiva, especialmente en el tratamiento de úlceras gástricas, gastritis y problemas estomacales.

Originaria de América del Sur y utilizada durante siglos en países como Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, la congorosa ha sido valorada por comunidades indígenas por su acción sobre el aparato digestivo y su versatilidad terapéutica.

En particular, el pueblo guaraní la empleaba no solo para tratar dolencias estomacales, sino también como regulador de la fertilidad, capaz de inducir la menstruación o incluso abortos. Hoy, la ciencia moderna investiga varios de sus compuestos bioactivos.

Estudios preliminares en laboratorio indican que la congorosa posee una actividad inhibitoria de la bomba de protones, lo que contribuye a reducir la secreción gástrica, ofreciendo protección a la mucosa estomacal.