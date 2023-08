Descarta SSM nueva ola de Covid-19 tras repunte de casos en Estados Unidos

El secretario de Salud agregó que la dependencia a su cargo continúa con las jornadas de vacunación, enfocadas a las personas que no han completado su esquema de vacunación anti-covid o a aquellas que no cuentan con ninguna vacuna. En este último grupo, dijo, se tiene identificada una población de alrededor de 250 mil personas que no se han vacunado en el estado, aunque señaló que algunas de ellas podrían haberse vacunado en alguna entidad colindante con Michoacán.

Elías Ibarra agregó que se cuenta con suficientes dosis de vacuna Pfizer para niños y Abdala para adultos y adelantó que en los meses de octubre y noviembre se reforzará la campaña de vacunación contra el Covid-19 a la par de la de la influenza.