Depresión y ansiedad, los factores principales para consumir sustancias adictivas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El panorama del consumo de sustancias en Michoacán, analizado a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, revela una fuerte conexión entre la salud mental y el inicio en el consumo. El Dr. Carlos Alberto Bravo Pantoja, Director de Salud Mental de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), destacó que, si bien hay tendencias positivas en la reducción de alcohol y tabaco en el último mes, el motor principal para el inicio del consumo sigue siendo el malestar emocional.

El Dr. Bravo Pantoja explicó que los datos federales se manejan por regiones, y para la zona Centro-Sur (que incluye a Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Guerrero), se observaron tendencias mixtas en comparación con el promedio nacional. En cuanto al consumo de alcohol "alguna vez en la vida" en la población de 12 a 65 años, la prevalencia aumentó ligeramente del 65% al 68% a nivel nacional, aunque se mantiene menor que en otras entidades.

Sin embargo, el panorama más alentador se ve en el consumo reciente. El director señaló que, en el último año, el consumo de alcohol en la región bajó del 45.7% al 37.4%, y en el último mes, la reducción fue aún más marcada, pasando del 31.8% al 21.3% en el grupo etario más relevante.

"Esto, créeme que suenan buenas noticias, sí lo son, pero es también una tendencia a nivel mundial que las nuevas generaciones están consumiendo menos alcohol que las generaciones previas," comentó el Dr. Bravo Pantoja, atribuyendo parte de esta baja a cambios generacionales y a la posible influencia de otras distracciones como las redes sociales.

En lo referente al tabaco, la zona Centro-Sur también reportó una ligera disminución de entre 2% y 3%. El único incremento reportado en el consumo de sustancias múltiples fue para el cannabis, con un aumento del 1%.

El especialista confirmó lo que la evidencia sugiere: "Respecto al tema de salud mental que ellos manejan, mencionan el consumo de salud asociado al malestar emocional, al menos en el 70 por ciento de los datos." Esto implica que la gran mayoría de las personas que recurren a sustancias lo hacen como una forma de automedicación para síntomas depresivos o de ansiedad.

El Dr. Bravo Pantoja detalló que el alcohol y el tabaco son las "drogas de inicio" en el 100% de los casos. Por lo tanto, cualquier disminución en su consumo se espera que, a largo plazo (tres o cuatro años), se refleje en una reducción en el consumo de sustancias más potentes como la marihuana o la cocaína.

El director también hizo hincapié en la importancia de la metodología de la encuesta, que no se había realizado con la misma consistencia desde 2016, cubriendo un lapso de nueve años hasta la edición de 2025. La retomada de la metodología del Instituto Nacional de Psiquiatría y del Instituto Nacional de Salud Pública garantiza números más consistentes para Michoacán.

Respecto a la aparición de nuevas sustancias, el doctor confirmó que, aunque no se han detectado casos positivos de fentanilo en la Secretaría de Salud de Michoacán hasta la fecha, no obstante, el riesgo de drogas emergentes es constante.

El Dr. Bravo Pantoja fue enfático al señalar la normalización social del consumo:

"Empiezan con alcohol, empiezan con tabaco, les cala la marihuana, cocaína, pericos, cristal, etc. Hay un 20% de la población que consume por puro gusto, pero el 80% de la población son personas que estudian, trabajan y lo que hacen es tratar de automedicarse."

Es fundamental, concluyó, que la población entienda que el consumo de alcohol en fiestas o para "tranquilizarse" es una puerta de entrada directa a problemas mayores, ya que la probabilidad de que un niño consuma alcohol si lo ve normalizado en casa asciende al 80%.

