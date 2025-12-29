¿Depresión? La otra cara de las fiestas decembrina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fiesta, alegría, sueños... es la temporada decembrina, Navidad y Año Nuevo representa cambios y nuevos propósitos para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, para muchas el estrés, la presión social, los duelos no resueltos, la nostalgia y las expectativas irreales generan síntomas como tristeza persistente, falta de energía e irritabilidad que conlleva a la ansiedad, depresión y el suicidio.

El director de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Carlos Alberto Bravo Pantoja, refirió que estas fechas, principalmente el 24 y 25 de diciembre, y el 31 de diciembre y 01 de enero son simbólicas que generan picos en pacientes que padecen depresión, en aquellos que están por desarrollarla y en otros más que fueron dados de alta pero que tienen recaídas.

"Las fechas representan simbolismos muy dolorosos; les recuerdan mucho a los duelos, la falta de familia, la falta de alguien que perdieron, las dificultades que han presentado durante el año... son épocas que no para todo el mundo representa una fiesta", dijo.

Si bien especificó que la tasa de suicidios desde hace 15 años en México se registra más en los meses de mayo, junio y julio, estas fechas que se suponen son de fiesta también tienen sus picos, por lo que la atención a la ansiedad y depresión es fundamental.

Bravo Pantoja resaltó que las personas con depresión tienen un gran riesgo de complicar su estado de salud durante estas fechas, la incidencia de suicidio es mayor.

En Michoacán al año se dan cerca de 100 mil atenciones en salud mental, hasta el 47 por ciento tienen que ver con depresión y ansiedad, el resto son demencia, trastornos bipolares, neurodivergencias, autismo, entre otras enfermedades.

Hoy la entidad cuenta con la línea telefónica Hablemoos, la cual da atención a la población que lo solicite a través de los números 443 314 1617 o 443 315 9037 .

