¿Dejar de fumar en tu lista de propósitos? Conoce cómo decirle adiós

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es dejar de fumar, no estás solo. El cigarro sigue siendo una de las adicciones más comunes y dañinas en México, responsable de más del 50% de los casos de cáncer pulmonar, además de incrementar significativamente el riesgo de infartos, EPOC y derrames cerebrales, según datos de la Secretaría de Salud.
Pero dejar de fumar no es sólo cuestión de fuerza de voluntad: es un proceso complejo que implica cambios físicos, emocionales y sociales.
Identifica tus detonantes. Conoce las situaciones que te incitan a fumar y planea cómo evitarlas o enfrentarlas sin tabaco.
Terapia de reemplazo. Utiliza goma de mascar con nicotina, parches o incluso videojuegos para canalizar la ansiedad.
Distracción consciente. Las ansias duran pocos minutos; sal a caminar, toma agua o mastica un caramelo.
Mantente activo. El ejercicio alivia el estrés y disminuye el antojo.
Apóyate en otros. Habla con personas que te comprendan o busca grupos de apoyo.
Evita recaídas. Recuerda por qué decidiste dejarlo: tu salud, tu familia, tu economía.
Busca ayuda profesional. Un plan médico aumenta tus posibilidades de éxito.
La Secretaría de Salud también ha advertido que el tabaquismo comienza, en muchos casos, en la adolescencia, abriendo la puerta a otras adicciones como el alcohol o la mariguana. Esto vuelve aún más urgente la prevención y la intervención temprana.
La nicotina altera la química del cerebro, creando una dependencia física y emocional. Este efecto, sumado a la normalización social del cigarro, hace que dejar de fumar requiera más que deseo: necesita estructura, acompañamiento y paciencia.
¿Y tú, estás listo para apagar el cigarro para siempre?
