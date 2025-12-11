¿Dejar de fumar en tu lista de propósitos? Conoce cómo decirle adiós

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si uno de tus propósitos de Año Nuevo es dejar de fumar, no estás solo. El cigarro sigue siendo una de las adicciones más comunes y dañinas en México, responsable de más del 50% de los casos de cáncer pulmonar, además de incrementar significativamente el riesgo de infartos, EPOC y derrames cerebrales, según datos de la Secretaría de Salud.

Pero dejar de fumar no es sólo cuestión de fuerza de voluntad: es un proceso complejo que implica cambios físicos, emocionales y sociales.