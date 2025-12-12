Déficit de vitamina D, una amenaza silenciosa en tu salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menudo vinculada con el buen ánimo y la exposición solar, la vitamina D podría ser una pieza clave en la prevención de enfermedades tan graves como la obesidad y la diabetes tipo 2, según nuevas investigaciones científicas que analizan sus efectos más allá de la salud ósea y mental.

Este micronutriente, producido en el cuerpo mediante la exposición a la luz solar y consumido a través de alimentos como pescados grasos, huevos y leche fortificada, ha mostrado un papel decisivo en la regulación hormonal del metabolismo. La Asociación Estadounidense de Diabetes advierte que los niveles bajos de vitamina D —un problema más común de lo que se piensa— pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y sus complicaciones.

"Muchos estudios han analizado el papel de la vitamina D en la diabetes y han demostrado una asociación entre niveles bajos y un mayor riesgo de diabetes tipo 2", señala la institución, añadiendo que los adultos mayores y ciertas etnias tienen más probabilidades de padecer esta deficiencia.

Uno de los aspectos más relevantes de esta vitamina es su función en las células beta del páncreas, las responsables de producir insulina. La deficiencia de vitamina D puede dificultar esta producción, propiciando resistencia a la insulina, un paso previo al desarrollo de diabetes. Además, influye en la modulación de la inflamación crónica, un elemento presente en personas con obesidad o síndrome metabólico.

Investigaciones recientes también han relacionado niveles bajos de vitamina D con mayor acumulación de grasa abdominal y un índice de masa corporal elevado, factores directamente relacionados con enfermedades metabólicas.