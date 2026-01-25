¡Cuidado! No des suero oral a tu hijo si está sano, advierte el ISSSTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el suero oral es una herramienta eficaz contra la deshidratación, no debe administrarse a menores sanos sin una indicación médica, advirtió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La dependencia explicó que el suero oral contiene sales y glucosa en proporciones específicas para tratar casos de deshidratación leve o moderada, y su uso innecesario puede alterar el equilibrio natural del cuerpo de los menores.

¿Cuándo sí usar suero?

El suero oral debe emplearse solo si hay signos de deshidratación, como: