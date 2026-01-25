¡Cuidado! No des suero oral a tu hijo si está sano, advierte el ISSSTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el suero oral es una herramienta eficaz contra la deshidratación, no debe administrarse a menores sanos sin una indicación médica, advirtió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La dependencia explicó que el suero oral contiene sales y glucosa en proporciones específicas para tratar casos de deshidratación leve o moderada, y su uso innecesario puede alterar el equilibrio natural del cuerpo de los menores.
El suero oral debe emplearse solo si hay signos de deshidratación, como:
Fatiga o debilidad
Sudor excesivo
Vómito, diarrea o fiebre
Poca orina o muy concentrada
Irritabilidad o decaimiento
Piel seca o pálida
El suero no sustituye alimentos y solo complementa la dieta mientras se recupera.
No debe mezclarse con jugos, refrescos ni agua.
Una vez abierto, desechar el suero a las 24 horas.
Darlo a sorbos o con cucharita, en pequeñas cantidades.
Observar al menor y no forzarlo si no quiere tomarlo.
En lugar del suero, el ISSSTE sugiere optar por agua simple, frutas frescas y alimentos con alto contenido de líquidos como alternativa para prevenir la deshidratación en menores sanos.
