Salud

¡Cuidado! No des suero oral a tu hijo si está sano, advierte el ISSSTE

¡Cuidado! No des suero oral a tu hijo si está sano, advierte el ISSSTE
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque el suero oral es una herramienta eficaz contra la deshidratación, no debe administrarse a menores sanos sin una indicación médica, advirtió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La dependencia explicó que el suero oral contiene sales y glucosa en proporciones específicas para tratar casos de deshidratación leve o moderada, y su uso innecesario puede alterar el equilibrio natural del cuerpo de los menores.

¿Cuándo sí usar suero?

El suero oral debe emplearse solo si hay signos de deshidratación, como:

  • Fatiga o debilidad

  • Sudor excesivo

  • Vómito, diarrea o fiebre

  • Poca orina o muy concentrada

  • Irritabilidad o decaimiento

  • Piel seca o pálida

Recomendaciones del ISSSTE

  • El suero no sustituye alimentos y solo complementa la dieta mientras se recupera.

  • No debe mezclarse con jugos, refrescos ni agua.

  • Una vez abierto, desechar el suero a las 24 horas.

  • Darlo a sorbos o con cucharita, en pequeñas cantidades.

  • Observar al menor y no forzarlo si no quiere tomarlo.

En lugar del suero, el ISSSTE sugiere optar por agua simple, frutas frescas y alimentos con alto contenido de líquidos como alternativa para prevenir la deshidratación en menores sanos.

BCT

salud
ISSSTE
Suero Oral

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com