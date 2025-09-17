¡Cuidado! Detectan condones SICO falsos en México; lanzan alerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la falsificación del producto SICO®️ Invisible (Condón de látex), en su presentación de caja con NUEVE condones.
La alerta se activó después de un análisis técnico-documental realizado a partir de información proporcionada por el distribuidor del producto, RB Health México, S.A de C.V.
Se identificó que el lote número 100623558 con fecha de caducidad 2026-09 no corresponde a ningún producto distribuido por la compañía en México, por lo que se ha concluido que se trata de una falsificación.
Este producto falsificado representa un riesgo para la salud pública. Se desconoce la procedencia de los materiales con los que fue elaborado, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento, y transporte. Por lo tanto, no se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia.
Por ello, se recomienda a la población, no adquirir el producto SICO®️ Invisible (Condón de látex) con el lote 100623558 y fecha de caducidad 2026-09. Es importante realizar una inspección visual del empaque, ya que el producto falsificado puede contener anomalías o errores ortográficos.
Si tiene información sobre la venta de este producto falsificado, se le pide que realice una denuncia sanitaria. Además, si llega a experimentar alguna anomalía al usar el producto, debe reportarlo al Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos en el enlace de Tecnovigilancia https://tramiteselectronicos03.cofepris.gob.mx/TecnoVigilancia/NotificacionPaciente.aspx
