¡Cuidado! Detectan condones SICO falsos en México; lanzan alerta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la falsificación del producto SICO®️ Invisible (Condón de látex), en su presentación de caja con NUEVE condones.

La alerta se activó después de un análisis técnico-documental realizado a partir de información proporcionada por el distribuidor del producto, RB Health México, S.A de C.V.

Se identificó que el lote número 100623558 con fecha de caducidad 2026-09 no corresponde a ningún producto distribuido por la compañía en México, por lo que se ha concluido que se trata de una falsificación.