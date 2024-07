Cuidado con los alimentos: así debes prepararlos y guardarlos

En el caso de los productos de mar, como el pescado, pidió revisar que el producto esté en camas de hielo, que el pescado no tenga ojos hundidos, que no se vea verdoso o viscoso, que las escamas estén pegadas o no se quede hundido el dedo. En el caso de las almejas, señaló que deben estar bien cerradas.

“Los alimentos muchos dicen consérvese en frío, en almacén o en refrigerados y no se hace caso, y hay un riesgo muy grande. Hace tiempo hubo un brote en una especie de aceite con ajo por clostridium botulinum, esa bacteria puede causar problemas de parálisis facial o llevar incluso a la muerte, y esa bacteria es de las pocas que pueden crecer sin presencia de oxígeno”, advierte la química Eugenia Matabuena.

CONTAMINACIÓN CRUZADA

Este tipo de contaminación se da cuando se utiliza la mista tabla, plato, cuchillo o utensilios para picar, cortar o mover carne, verduras o frutas. Si vas a partir carne, debes usar ese cuchillo solo para carnes y no para cocidos.

¿CÓMO GUARDAR ALIMENTOS EN EL REFRIGERADOR?

No debes meter productos enlatados al refrigerador porque el oxígeno reacciona con los metales.

Los alimentos crudos deben ir en la parte de abajo, los preparados en la parte superior.

Deben estar en contenedores pequeños porque entre más grande, más tarda en alcanzar la temperatura requerida.Revisar el empaque del refrigerador intentando meter una hoja de papel por la puerta, si la rechaza está bien.

Que no esté sobresaturado de alimentos.

¿EL POLLO SE LAVA?

La especialista señaló que esta carne se debe considerar que en crudo contiene salmonella y hay todo un debate sobre si se debe lavar o no, sin embargo, se puede lavar bajo ciertos cuidados, ya que al meterlo al chorro de agua saltan las bacterias y pueden regarse por toda la tarja. “Si quieres lavar el pollo debes hacerlo de tal manera que no salten las gotas, puedes llenar un recipiente con agua y meterlo con cuidado para manipularlos, si no se lava, el pollo finalmente se cocina”.

¿Y LA CEBOLLA?

Se pueden enjuagar con pura agua purificada o meterla en agua jabonosa, al igual que la lechuga antes de desinfectarla. “La lechuga tiene que desojarse primero antes de lavarse y luego desinfectarse”, explica.

¿EL HUEVO, DENTRO DEL REFRIGERADOR?

“El huevo puede ir dentro del refrigerador, pero si está afuera no pasa nada, a menos que lo laves y lo metas al refri, porque ya la cáscara queda porosa y pueden ingresar microorganismos”. El huevo se debería meter al refrigerados si fuera a almacenarse por mucho tiempo. Lo puedes lavar, pero se debe preparar de inmediato.

AVL