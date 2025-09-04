¡Cuídate! Vulvovaginitis, candidiasis y sífilis: las ETS con más casos en el país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud federal, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, dio a conocer la lista de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) más frecuentes en México, con cifras que reflejan el comportamiento de estos padecimientos durante la Semana Epidemiológica 34 de 2025.

De acuerdo con el reporte, las tres ETS con mayor número de casos registrados en el país son:

Vulvovaginitis : 447 mil 473 casos

Candidiasis urogenital : 73 mil 538 casos

Sífilis adquirida: 13 mil 132 casos

El boletín epidemiológico también detalla que la incidencia de estos padecimientos se concentra en algunos estados: