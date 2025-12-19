Continuará vacunación invernal en este periodo vacacional: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) hace un llamado a la población para que aproveche este periodo vacacional y acuda a vacunarse contra la influenza, COVID-19 y neumococo.
La prioridad son niñas y niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, así como personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), por ser los más vulnerables a presentar complicaciones graves.
Las vacunas son gratuitas, seguras y están disponibles en los 364 centros de salud de la entidad, por lo que se recomienda acudir con su Cartilla Nacional de Salud para el registro de sus esquemas.
Además de la vacunación, la SSM recomienda a la ciudadanía evitar cambios bruscos de temperatura, el lavado frecuente de manos y, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, no automedicarse y acudir a su unidad médica más cercana para una atención oportuna y adecuada.
La SSM busca garantizar una temporada decembrina segura para todas las familias michoacanas, previniendo riesgos derivados del clima y la convivencia social propia de las fiestas de fin de año.
BCT