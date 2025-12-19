Continuará vacunación invernal en este periodo vacacional: SSM

Las vacunas son gratuitas, seguras y están disponibles en los 364 centros de salud de la entidad, por lo que se recomienda acudir con su Cartilla Nacional de Salud para el registro de sus esquemas.

Además de la vacunación, la SSM recomienda a la ciudadanía evitar cambios bruscos de temperatura, el lavado frecuente de manos y, en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, no automedicarse y acudir a su unidad médica más cercana para una atención oportuna y adecuada.

La SSM busca garantizar una temporada decembrina segura para todas las familias michoacanas, previniendo riesgos derivados del clima y la convivencia social propia de las fiestas de fin de año.

BCT