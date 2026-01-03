Continúa campaña de vacunación invernal; disponibles 460 mil dosis contra la influenza: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que se han aplicado 867 mil 455 dosis de la vacuna contra la influenza en todo el estado, protegiendo a los sectores más vulnerables de la población ante las bajas temperaturas.

La institución informó que aún dispone de más de 460 mil dosis, por lo que hace un llamado a vacunar, prioritariamente, a niñas y niños de seis meses a cuatro años y 11 meses de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, asma, VIH o cardiopatías, al ser los grupos con mayor riesgo de complicaciones.