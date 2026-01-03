Continúa campaña de vacunación invernal; disponibles 460 mil dosis contra la influenza: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) informa que se han aplicado 867 mil 455 dosis de la vacuna contra la influenza en todo el estado, protegiendo a los sectores más vulnerables de la población ante las bajas temperaturas.
La institución informó que aún dispone de más de 460 mil dosis, por lo que hace un llamado a vacunar, prioritariamente, a niñas y niños de seis meses a cuatro años y 11 meses de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, asma, VIH o cardiopatías, al ser los grupos con mayor riesgo de complicaciones.
La meta de la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026 es aplicar un millón 335 mil dosis para prevenir cuadros graves de la enfermedad, hospitalizaciones y defunciones. El biológico es gratuito, seguro y se encuentra disponible en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado.
Se recomienda a la población acudir a su unidad médica más cercana con su Cartilla Nacional de Salud. Además de la vacunación, se exhorta a mantener medidas preventivas como el lavado constante de manos, el uso de cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y evitar cambios bruscos de temperatura.
