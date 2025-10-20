Consumo de fentanilo, indetectable en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pesar de la alta incidencia del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas por suelo michoacano, la detección del consumo de este opiáceo sigue siendo prácticamente inexistente. La falta de pruebas especializadas, capacitación médica y tecnología hospitalaria mantiene invisible el consumo de la sustancia, considerada una pandemia de adicción.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el doctor Gustavo López Orozco, toxicólogo y médico especialista, advirtió sobre la ausencia de pruebas específicas para detectar fentanilo en los hospitales de Michoacán.

Las autoridades sanitarias de Michoacán y de México, en general, han declarado que el consumo de fentanilo es bajo o incluso nulo en el país, mientras que en Estados Unidos y Canadá ha cobrado millones de vidas en los últimos años.

No obstante, la realidad es distinta: tanto el sector público como el privado carecen de herramientas para detectar adecuadamente esta sustancia. En consecuencia, incluso personas que han consumido fentanilo obtienen resultados negativos en las pruebas aplicadas.