Consumo de cannabis se mueve; menos en jóvenes y más en adultos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre 2016 y 2025, México vivió un fenómeno silencioso pero revelador: mientras el consumo de cannabis y otras drogas ilegales creció entre los adultos, descendió entre los adolescentes. Los datos, contenidos en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025, dibujan un cambio generacional que reabre el debate sobre prevención, regulación y políticas públicas.

De acuerdo con la ENCODAT 2025, el consumo experimental de drogas ilegales en adultos mostró un incremento sostenido a lo largo de nueve años. El cannabis se mantuvo como la sustancia más utilizada, seguido por estimulantes de tipo anfetamínico y alucinógenos, ambos con aumentos que, aunque porcentualmente menores, marcan una tendencia constante.

En contraste, la población adolescente registró una disminución generalizada. El consumo de cannabis y de estimulantes bajó, mientras que los alucinógenos apenas mostraron un ligero aumento, al pasar de 0.3% a 0.4%.

Más allá de los porcentajes, los datos revelan una transformación social: las campañas preventivas parecen impactar con mayor fuerza en las nuevas generaciones, mientras que los adultos concentran ahora el mayor crecimiento en el consumo experimental.