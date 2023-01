Consumir exceso de sodio aumenta posibilidades de padecer obesidad en menores: LabDO

1.- Consumo de sal/sodio en México y experiencias en Latinoamérica. México. Instituto Nacional de Salud Pública, 2022. researchgate.net/publication/359548732_Consumo_de_salsodio_en_Mexico_y_experiencias_en_Latinoamerica

2.- Sodium and Kids. American Heart Association. heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sodium/sodium-and-kids

3.- Dietary intake of sodium by children: Why it matters. Pediatrics & Child Health, 2020. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7002818/