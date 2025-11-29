Conoce los síntomas tempranos del cáncer de próstata que no debes ignorar: SSM

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata en México, la SSM hace énfasis en que la patología es completamente curable con tratamiento oportuno, para su diagnóstico es fundamental que el paciente acuda a la unidad de salud para que un médico realice una Exploración Clínica de Próstata, que es un examen físico necesario para evaluar el tamaño y consistencia de la glándula, así como una Prueba de Antígeno Prostático Específico, que se realiza mediante una muestra de sangre.

Quienes deben realizarse estos estudios son principalmente aquellos considerados con mayor riesgo a desarrollar cáncer de próstata, por contar con antecedentes familiares, consumir tabaco y alcohol en exceso, o cuentan con sobrepeso u obesidad.

Para reducir el riesgo es importante hacer ejercicio de manera regular, comer saludable, evitar consumo de tabaco y alcohol, autoexplorarse y acudir a revisión médica constante en su centro de salud más cercano, la SSM cuenta con 364 en todo el estado.

BCT