Conoce los requisitos para convertirte en donadora de leche materna

Lo primero es saber si presentan un excedente de leche, que no tengan ninguna infección que pueda ser transmitida a través de este insumo, no consuman drogas, no fumen y que tengan hábitos saludables para el óptimo desarrollo del bebé.

El Banco de Leche Humana es un centro especializado para el procesamiento de este líquido, donde mensualmente se recolectan y pasteurizan 50 litros y su finalidad es establecer una reserva de leche que garantice el derecho de las y los recién nacidos a una alimentación segura y oportuna.

Con esto se promueve la lactancia materna y una alimentación completa para el recién nacido, con beneficios a largo plazo garantizando una salud óptima en la edad adulta

