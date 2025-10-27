Conoce cómo prevenir el virus Coxsackie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán intensifica medidas contra el virus Coxsackie, estacional y común en niñas y niños, que provoca fiebre y ampollas en boca, manos y pies.
Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, llamó a escuelas a instalar filtros para detectar casos y prevenir contagios, en un estado con 11 mil 500 escuelas y 1.3 millones de estudiantes. El Coxsackie, que dura de 7 a 10 días y suele resolverse sin complicaciones, se combate con medidas preventivas.
“Nosotros aprovechar a hacer el llamado a maestros, maestras, directivos, de seguir todas las medidas preventivas, es un virus estacional y quien da los datos es la Secretaría de Salud”, expresó Molina Aguilar.
La SEE promueve filtros escolares para identificar síntomas como fiebre o ampollas, enviando a casa a los alumnos afectados para atención médica. Padres y madres deben reforzar la higiene: lavado frecuente de manos, evitar saludos de beso, cubrirse al estornudar con pañuelo o codo, y no compartir cubiertos o botellas.
Aunque no hay vacuna contra Coxsackie, completar el esquema básico de vacunación previene complicaciones por bajas defensas, según la SEE, mientras que el gobierno federal lanzó una campaña preventiva, sumándose Michoacán con circulares a escuelas y charlas de las jurisdicciones sanitarias.
“La principal forma de prevención es el filtro escolar, si hay un alumno enfermo que acuda al médico y se quede en casa”, señaló la funcionaria.
