Conoce cómo prevenir el virus Coxsackie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) de Michoacán intensifica medidas contra el virus Coxsackie, estacional y común en niñas y niños, que provoca fiebre y ampollas en boca, manos y pies.

Gabriela Molina Aguilar, titular de la SEE, llamó a escuelas a instalar filtros para detectar casos y prevenir contagios, en un estado con 11 mil 500 escuelas y 1.3 millones de estudiantes. El Coxsackie, que dura de 7 a 10 días y suele resolverse sin complicaciones, se combate con medidas preventivas.

“Nosotros aprovechar a hacer el llamado a maestros, maestras, directivos, de seguir todas las medidas preventivas, es un virus estacional y quien da los datos es la Secretaría de Salud”, expresó Molina Aguilar.