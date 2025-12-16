Confirman primer caso de H3N2 en México; piden vacunarse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un llamado urgente a reforzar la prevención durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud federal confirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta internacional por la circulación de la variante H3N2 de la influenza, también conocida como “super gripe”. En México ya se ha confirmado un primer caso.
¿Qué se sabe del virus H3N2 subclado K?
La variante H3N2 subclado K ha mostrado un incremento en casos en regiones de Europa y Estados Unidos, motivo por el cual la OMS emitió su alerta. La llamada “super gripe” ha sido señalada por su capacidad de propagación, aunque no representa un riesgo mayor si se atienden las medidas sanitarias recomendadas.
La información fue compartida por el titular de la dependencia, David Kershenobich, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde puntualizó que la vacuna actual contra la influenza es efectiva para prevenir esta variante
Aunque el término “super gripe” ha causado inquietud entre la población, el funcionario aclaró que se trata de una variante estacional del virus de la influenza, no de un nuevo virus. En este sentido, llamó a mantener la calma y seguir las estrategias de prevención ya establecidas.
Además, aseguró que el país cuenta con un abasto suficiente de vacunas y protocolos de monitoreo reforzados en todo el territorio nacional.
Lavado frecuente de manos
Uso de cubrebocas ante síntomas respiratorios
Evitar automedicarse
Acudir a los servicios de salud ante cualquier malestar
RPO