Confirman primer caso de H3N2 en México; piden vacunarse

Aunque el término “super gripe” ha causado inquietud entre la población, el funcionario aclaró que se trata de una variante estacional del virus de la influenza, no de un nuevo virus. En este sentido, llamó a mantener la calma y seguir las estrategias de prevención ya establecidas.

Además, aseguró que el país cuenta con un abasto suficiente de vacunas y protocolos de monitoreo reforzados en todo el territorio nacional.