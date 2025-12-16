Salud

Confirman primer caso de H3N2 en México; piden vacunarse

La OMS emitió alerta por la variante H3N2, también llamada “super gripe”
Hay vacuna contra la ‘super gripe’ H3N2: Secretaría de Salud
Hay vacuna contra la ‘super gripe’ H3N2: Secretaría de SaludPixabay
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un llamado urgente a reforzar la prevención durante la temporada invernal, la Secretaría de Salud federal confirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta internacional por la circulación de la variante H3N2 de la influenza, también conocida como “super gripe”. En México ya se ha confirmado un primer caso.

Contexto

¿Qué se sabe del virus H3N2 subclado K?

La variante H3N2 subclado K ha mostrado un incremento en casos en regiones de Europa y Estados Unidos, motivo por el cual la OMS emitió su alerta. La llamada “super gripe” ha sido señalada por su capacidad de propagación, aunque no representa un riesgo mayor si se atienden las medidas sanitarias recomendadas.

La información fue compartida por el titular de la dependencia, David Kershenobich, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde puntualizó que la vacuna actual contra la influenza es efectiva para prevenir esta variante

“Queremos hacer de su conocimiento esto que se denominó ‘super gripe’, circulando en Europa y Estados Unidos [...] es una variante que se previene con la vacuna que se tiene en México”
afirmó Kershenobich

Aunque el término “super gripe” ha causado inquietud entre la población, el funcionario aclaró que se trata de una variante estacional del virus de la influenza, no de un nuevo virus. En este sentido, llamó a mantener la calma y seguir las estrategias de prevención ya establecidas.

Además, aseguró que el país cuenta con un abasto suficiente de vacunas y protocolos de monitoreo reforzados en todo el territorio nacional.

Medidas para cuidarte

  • Lavado frecuente de manos

  • Uso de cubrebocas ante síntomas respiratorios

  • Evitar automedicarse

  • Acudir a los servicios de salud ante cualquier malestar

Grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños menores de cinco años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas deben tomar precauciones adicionales.
Te puede interesar:
Medidas preventivas para disminuir riesgo de contagio de A/H3N2: SSM
Hay vacuna contra la ‘super gripe’ H3N2: Secretaría de Salud

RPO

influenza H3n2
vacuna contra gripe
super gripe

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com