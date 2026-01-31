Confirman muerte de menor por sarampión en Tlaxcala; autoridades alertan sobre vacunación

De acuerdo con el comunicado oficial, el infante presentó fiebre de 38 grados el 25 de enero y, dos días después, síntomas como exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y ganglios inflamados detrás de las orejas. En ese momento, fue medicado sin valoración médica formal.

Al empeorar su estado, la madre lo llevó al Hospital General de San Pablo del Monte el 28 de enero, donde ingresó con dificultades respiratorias. Dada la gravedad, fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo para casos sospechosos de sarampión.

Durante su hospitalización se confirmó un cuadro severo de insuficiencia respiratoria con hipoxemia refractaria, vasoplejía y disfunción cardiaca. A pesar del tratamiento intensivo con antibióticos sistémicos, vitamina A e inmunoglobulina, el menor falleció el viernes a las 10:31 horas.