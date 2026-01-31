Confirman muerte de menor por sarampión en Tlaxcala; autoridades alertan sobre vacunación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud del estado de Tlaxcala informó este viernes 30 de enero sobre la defunción de un bebé de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas al sarampión. El menor, originario de la ciudad de Puebla, no contaba con el esquema completo de vacunación, lo que agravó su estado de salud.
De acuerdo con el comunicado oficial, el infante presentó fiebre de 38 grados el 25 de enero y, dos días después, síntomas como exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y ganglios inflamados detrás de las orejas. En ese momento, fue medicado sin valoración médica formal.
Al empeorar su estado, la madre lo llevó al Hospital General de San Pablo del Monte el 28 de enero, donde ingresó con dificultades respiratorias. Dada la gravedad, fue trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo para casos sospechosos de sarampión.
Durante su hospitalización se confirmó un cuadro severo de insuficiencia respiratoria con hipoxemia refractaria, vasoplejía y disfunción cardiaca. A pesar del tratamiento intensivo con antibióticos sistémicos, vitamina A e inmunoglobulina, el menor falleció el viernes a las 10:31 horas.
La Secretaría de Salud hizo un llamado urgente a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación de niñas y niños, especialmente ante la alta movilidad poblacional y la circulación del virus en estados vecinos. También instó a acudir a los centros de salud o macrocentros para completar esquemas de vacunación pendientes.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede ser mortal, sobre todo en menores sin inmunización. La vacuna triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, y está disponible de forma gratuita en todo el país.
BCT