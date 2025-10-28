Salud

Confirma Secretaría de Educación cinco escuelas con casos de virus Coxsackie

La titular Gabriela Molina dijo que no han dado la indicación de suspender clases, pero hizo un llamado s los padres a estar atentos de los síntomas en sus pequeños
Confirma Secretaría de Educación cinco escuelas con casos de virus Coxsackie
GABRIELA SERRALDE
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos en cinco escuelas de la ciudad de Morelia han confirmado tener casos de virus Coxsackie, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) Gabriela Molina Aguilar, este martes en encuentro con medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre el tema ya que funcionarios municipales han referido que sí hay casos sobre todo en el nivel preescolar, la funcionaria apuntó que sí les han reportado algunas situaciones, aunque no de gravedad.

"Es un virus estacional, aquí haríamos el llamado a toda la comunidad educativa para mantener todas las medidas de higiene posible y que cada brote y caso se reporta a la Secretaría de Salud", detalló Molina Aguilar.

Te puede interesar:
Conoce cómo prevenir el virus Coxsackie
Confirma Secretaría de Educación cinco escuelas con casos de virus Coxsackie

Asimismo, comentó que la dependencia no ha dado instrucciones de suspender clases, aunque algunos planteles si decidieron pausar las actividades para prevenir un brote, como el caso de la Secundaria Técnica 65 Prof. Jesús Romero Flores dónde se dieron cuenta de solo un caso.

"Si tenemos reportes y se entregan al comité (institucional). En Morelia, es la que tenemos alrededor de cinco y seguiremos atentos, recibimos algunos reportes y otros la Secretaría de Salud".

Apenas este lunes en entrevista colectiva la funcionaria dijo que el virus Coxsackie es estacional y común en niñas y niños, que provoca fiebre y ampollas en boca, manos y pies, pero hizo un llamado a escuelas a instalar filtros para detectar casos y prevenir contagios, en un estado con 11 mil 500 escuelas y 1.3 millones de estudiantes.

BCT

Morelia
virus coxsackie
grid
Secretaría de Educación

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com