Confirma Secretaría de Educación cinco escuelas con casos de virus Coxsackie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos en cinco escuelas de la ciudad de Morelia han confirmado tener casos de virus Coxsackie, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) Gabriela Molina Aguilar, este martes en encuentro con medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre el tema ya que funcionarios municipales han referido que sí hay casos sobre todo en el nivel preescolar, la funcionaria apuntó que sí les han reportado algunas situaciones, aunque no de gravedad.

"Es un virus estacional, aquí haríamos el llamado a toda la comunidad educativa para mantener todas las medidas de higiene posible y que cada brote y caso se reporta a la Secretaría de Salud", detalló Molina Aguilar.