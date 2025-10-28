Confirma Secretaría de Educación cinco escuelas con casos de virus Coxsackie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos en cinco escuelas de la ciudad de Morelia han confirmado tener casos de virus Coxsackie, afirmó la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) Gabriela Molina Aguilar, este martes en encuentro con medios de comunicación.
Al ser cuestionada sobre el tema ya que funcionarios municipales han referido que sí hay casos sobre todo en el nivel preescolar, la funcionaria apuntó que sí les han reportado algunas situaciones, aunque no de gravedad.
"Es un virus estacional, aquí haríamos el llamado a toda la comunidad educativa para mantener todas las medidas de higiene posible y que cada brote y caso se reporta a la Secretaría de Salud", detalló Molina Aguilar.
Asimismo, comentó que la dependencia no ha dado instrucciones de suspender clases, aunque algunos planteles si decidieron pausar las actividades para prevenir un brote, como el caso de la Secundaria Técnica 65 Prof. Jesús Romero Flores dónde se dieron cuenta de solo un caso.
"Si tenemos reportes y se entregan al comité (institucional). En Morelia, es la que tenemos alrededor de cinco y seguiremos atentos, recibimos algunos reportes y otros la Secretaría de Salud".
Apenas este lunes en entrevista colectiva la funcionaria dijo que el virus Coxsackie es estacional y común en niñas y niños, que provoca fiebre y ampollas en boca, manos y pies, pero hizo un llamado a escuelas a instalar filtros para detectar casos y prevenir contagios, en un estado con 11 mil 500 escuelas y 1.3 millones de estudiantes.
BCT