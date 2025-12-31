Con tecnología de vanguardia Michoacán fortaleció lucha contra el cáncer: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La histórica inversión del Gobierno del Estado en equipo médico de última generación, como el nuevo acelerador lineal y el PET Scan, permitió a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) fortalecer la lucha contra el cáncer.

Esta tecnología de vanguardia ha transformado el panorama oncológico en el estado al ofrecer diagnósticos y terapias que anteriormente eran inaccesibles para gran parte de la población, derivado de ello, 2 mil 420 nuevos pacientes han iniciado sus tratamientos de especialidad sin necesidad de salir del estado.