Con tecnología de punta, Michoacán aumenta 150 % la atención contra el cáncer: SSM

El servicio será completamente gratuito para los pacientes sin seguridad social en el estado, y en el caso de las personas con derechohabiencia al IMSS o ISSSTE, se firmará un convenio con ambas instituciones para que el tratamiento oncológico lo reciban en el Instituto Michoacano de Oncología y no tengan que trasladarse a otros estados del país.

Con el fin de maximizar la capacidad y el uso de los equipos, la SSM implementará un modelo de subrogación de servicios, esto significa que los hospitales y clínicas privadas podrán referir a sus pacientes para que reciban atención en estos equipos, con un costo establecido que permitirá mantener la infraestructura y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio más accesible que en otras entidades.