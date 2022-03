Con células madre sanaron úlceras que creía sin remedio: Celina Juárez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante tratamiento con células madre (EXS Mesenchymal) aplicado vía tópica durante cuatro semanas se eliminaron completamente dos úlceras varicosas que durante dos años causaron dolor y mermaron la calidad de vida de Celina Juárez, diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2.

La mujer de 54 años de edad ingresó en diciembre del año pasado a un programa de atención gratuita para personas de escasos recursos, en la clínica especializada en medicina regenerativa Cells Time Morelia, ubicada en el Hospital Ángeles, al sur de esta ciudad capital.

Agradecida por el tratamiento tópico que recibió una vez a la semana durante un mes, con mejorías desde la segunda semana (disminución del tamaño) y la eliminación completa al llegar a la quinta semana, Celina Juárez compartió su testimonio.

“Cuando entré al programa tenía dos úlceras muy feas, me dolía muchísimo el pie izquierdo, ya no descansaba de día ni de noche. Con la pomadita que me pusieron en la clínica he mejorado, ya no tengo dolor, se me cerraron las úlceras y otras no me han salido”, describió.

Narró que en la institución pública federal donde recibe atención médica por obesidad y diabetes mellitus tipo 2, le dijeron que mientras no bajara de peso y controlara los niveles de azúcar en la sangre, sus úlceras no iban a cerrar, motivo por el cual se pensionó por un periodo de dos años.

Dedicada durante años al servicio doméstico, la paciente siempre fue proveedora de ingresos a su hogar, sin embargo, se vio obligada a dejar de trabajar debido a los intensos dolores que sufría por las úlceras varicosas.

Por recomendaciones de terceras personas, una de sus hijas contactó a la clínica especializada en medicina regenerativa Cells Time Morelia, donde -aseguró- sin mayores trámites ni periodos prolongados de espera logró ingresar al programa de atención a sectores vulnerables.

“Yo iba con mucho miedo, porque me había dicho el especialista que no tenía remedio, que no me podían operar el pie, pero la verdad es que ahí he mejorado muchísimo”, exclamó.

Actualmente, Celina Juárez sigue en tratamiento para mejorar la calidad de la piel en la que se encontraban sus úlceras.

