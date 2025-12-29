Con apoyo económico mensual, Michoacán abraza a mil 700 mujeres en su lucha contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, mil 702 mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor reciben atención activa en Michoacán mediante un programa estatal que les otorga un apoyo económico mensual de forma continua. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), acompaña a las beneficiarias desde el inicio de su tratamiento.
El apoyo consiste en una transferencia mensual de 4 mil pesos, dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años con 11 meses, diagnosticadas con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, que cuenten con seguimiento médico en el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO), instituciones públicas de salud o instancias equivalentes, incluso fuera del estado.
La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, señaló que este programa refleja una forma distinta de hacer política pública, en la que el acompañamiento institucional comienza desde el primer momento del diagnóstico y se mantiene de manera constante durante todo el proceso médico.
Durante 2025, mil 702 mujeres se mantienen activas dentro del padrón, este incentivo brinda estabilidad y certeza en un momento clave de sus vidas, consolidando una política social que reconoce el bienestar como un derecho fundamental. “Este apoyo permite que las mujeres no tengan que elegir entre continuar su tratamiento o cubrir gastos básicos como alimentación, transporte u hospedaje”, enfatizó la funcionaria estatal.
Destacó que Michoacán es referente nacional al contar con un programa integral que articula detección, tratamiento, seguimiento médico y apoyo económico directo, resultado de una política social que avanza con paso firme, reduce desigualdades y protege los derechos de las mujeres.
Desde la creación del programa en 2023, dos mil 835 mujeres han sido beneficiadas en todo el estado, consolidando la atención integral y el acompañamiento sostenido a las mujeres que enfrentan esta enfermedad. En el presente año se han entregado 21 mil 013 apoyos económicos, con cobertura en las distintas regiones de Michoacán, posicionando este programa como una de las acciones de bienestar con mayor impacto social para las michoacanas.
