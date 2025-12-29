Con apoyo económico mensual, Michoacán abraza a mil 700 mujeres en su lucha contra el cáncer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente, mil 702 mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor reciben atención activa en Michoacán mediante un programa estatal que les otorga un apoyo económico mensual de forma continua. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), acompaña a las beneficiarias desde el inicio de su tratamiento.

El apoyo consiste en una transferencia mensual de 4 mil pesos, dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años con 11 meses, diagnosticadas con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, que cuenten con seguimiento médico en el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO), instituciones públicas de salud o instancias equivalentes, incluso fuera del estado.

La titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, señaló que este programa refleja una forma distinta de hacer política pública, en la que el acompañamiento institucional comienza desde el primer momento del diagnóstico y se mantiene de manera constante durante todo el proceso médico.