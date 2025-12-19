¿Comes salado? Podrías estar afectando tu nivel de azúcar sin saberlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante años, la batalla contra el azúcar en la sangre ha tenido un enemigo claro: los carbohidratos. Pan, refrescos, postres y harinas refinadas han ocupado el centro del debate nutricional. Sin embargo, la ciencia comienza a voltear hacia un ingrediente cotidiano, discreto y omnipresente en la dieta moderna: la sal.

Aunque el sodio no contiene calorías ni glucosa, investigaciones recientes advierten que su consumo excesivo podría estar influyendo —de forma indirecta pero significativa— en la regulación del azúcar en sangre y en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

A primera vista, la sal no debería alterar la glucosa: no es un carbohidrato y no se transforma en azúcar. Sin embargo, su efecto ocurre por otros caminos. Un consumo elevado de sodio se ha asociado con mayor resistencia a la insulina, una condición en la que las células no responden correctamente a esta hormona, obligando al cuerpo a producir más y dificultando el control de la glucosa.